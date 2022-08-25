Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза
Сегодня, 13:35 Вадим Карасев
Игра Lightyear Frontier будет добавлена в подписку Game Pass сразу после релиза — на Xbox Series X | S и PC. Проект пока не имеет даты выхода, разработчики нацелены выпустить его весной 2023 года.
В ходе Gamescom представили новый трейлер игры Lightyear Frontier, в котором можно посмотреть на геймплей. Ниже можно посмотреть этот трейлер.
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Напомним, Lightyear Frontier — симулятор фермы, в котором предстоит исследовать открытый мир на неизведанной планете и выращивать инопланетные растения. Играть в Lightyear Frontier можно будет одному или в кооперативе до 4 человек.
По материалам: newxboxone