Полицейские задержали скрывавшегося 27 лет из-за двойного убийства россиянина

Вадим Карасев

В Приморье задержали мужчину, который совершил двойное убийство и скрывался 27 лет

В Приморье полицейские задержали мужчину, который совершил двойное убийство и скрывался от правосудия 27 лет, сообщает Следственный комитет России по Сахалинской области.

Подозреваемый в мае 1995 года вместе с тремя знакомыми убил двух жителей Южно-Сахалинска, которые совершили противоправные действия в отношении его родственника.

«Для реализации задуманного злоумышленники попросили потерпевших отвезти их в дачный массив, расположенный в районе городского кладбища. Находясь в автомобиле, они накинули на шею мужчинам веревки и стали душить их. Затем вытащили сахалинцев из автомобиля, повалили на землю, где поочередно нанесли множественные удары лезвием топора по шее, лицу и конечностям потерпевших», — сказано в сообщении. Отмечается, что жертвы умерли от острой потери крови.

Троих соучастников преступления задержали почти сразу, а обвиняемый уехал из Сахалинской области и скрылся. В связи с тем, что мужчина все это время находился в розыске, он не устраивался на работу, а также не оформлял документы, удостоверяющие личность, и прописку по месту жительства. В ходе следственных действий его удалось обнаружить и задержать во Владивостоке.

Ранее в Павловском Посаде суд арестовал 53-летнего местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве. По данным следствия, утром 23 июля россиянин, находясь у себя на участке в деревне Власово, выстрелил в соседа, отчего тот погиб на месте.