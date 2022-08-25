Правила и этапы стирки кроссовок в стиральной машине

Когда пришло время освежить вашу любимую пару кроссовок, не нужно искать какой-то особый способ. Их можно легко постирать в стиральной машине. Это один из самых эффективных способов удаления трудновыводимых пятен, требующий совсем немного усилий. Однако следует помнить, что этот метод должен выполняться только на хлопковом полотне или нейлоне. Кожаные или замшевые модели могут быть повреждены в стиральной машине, поэтому лучше стирать их вручную.

Какую обувь можно стирать в машинке





Производители обуви используют различные материалы для ее изготовления. Поэтому, готовясь стирать ее в машинке, следует усчитывать несколько факторов. Синтетические материалы не боятся такой стирки, тогда как кожу и замш желательно чистить вручную. Следует учитывать и то, какие материалы использовали для прикрепления подошвы. Клей очень боится воды, и после стирки в машинке она просто может отпасть.

Если кроссовки украшены стразами, то есть риск не только испортить обувь, но и машинку. Это касается и наклеек, и светоотражательных элементов декора. Такую обувь лучше стирать вручную.

Производители качественной обуви указывают, какой способ очистки подойдет и можно ли ее стирать в машинке. Для ее очистки следует выбирать режим деликатной стирки. Если он не предусмотрен производителем, нужно быть внимательными.

Стирка в машинке обуви, которая для этого не предназначена и изготовлена из некачественных, дешевых материалов, может привести к потере вида и деформации.

Как правильно стирать кроссовки в машинке





Перед стиркой обувь следует подготовить. Подошвы нужно очистить от грязи и камешков, которые могут попадать в рисунок протектора. После этого ее нужно ополоснуть водой.

Снимите шнурки и внутреннюю стельку, если они есть. Их можно постирать отдельно, используя теплую воду и чистящее средство. При желании можно стирать и вместе с обувью в машинке. Перед стиркой поместите шнурки в наволочку. Сложите открытый конец футляра и надежно закройте его, чтобы они не выскользнули и не запутались во время стирки.

Если у вас есть специальный футляр для стирки обуви, используйте его. Если же нет, можно стирать кроссовки вместе с полотенцами, которые помещают вместе в стиральную машинку. Полотенца будут действовать как подушка, которая не дает обуви стучать по машине во время стирки.

Итак, после загрузки налейте в отсек полный колпачок жидкого моющего средства. Установите в машине деликатный цикл с использованием холодной воды, что предотвратит растекание красок и деформацию кроссовок.

Добавьте чашку уксуса, чтобы устранить скопление бактерий в кроссовках.

Достаньте обувь из машины после завершения цикла стирки. Дайте им высохнуть на воздухе. У вас может возникнуть соблазн ускорить процесс, поместив их в сушилку, но не делайте это: высокая температура может привести к усадке обуви или ее повреждению без возможности восстановления.

Достаньте шнурки из наволочки и повесьте сушиться. Не вплетайте их обратно в обувь и не вставляйте стельку обратно, пока кроссовки полностью не высохнут.