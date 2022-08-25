Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов был сделать предложение в первый день»
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Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов был сделать предложение в первый день»

Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов был сделать предложение в первый день»

Расписавшись еще в мае, Павел Прилучный и Зепюр Брутян лишь сейчас решились на пышное торжество. Актер поделился, какие эмоции испытывает по поводу бракосочетания с возлюбленной.

В мае Павел сам заговорил о новых отношениях, в которые окунулся сразу же после расставания с Мирославой Карпович. С того дня Прилучный и Брутян ежедневно публиковали совместные фотографии, а также постоянно отправлялись в романтические путешествия.

Многим казалось, что пара всего лишь охотилась за вниманием публики и подписчиками в соцсетях. Но слухи о пиар-романе оказались неподтвержденными, потому что сегодня артисты устроили свадьбу в Подмосковье. Оказалось, что молодожены до этого успели и обвенчаться.

Павел рассказал, к чему была такая спешка с регистрацией брака с Зепюр. «Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — заверил он.

Напомним, Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Поговаривают, что во время работы над вторым сезоном, который продюсировал Павел, они находились вместе буквально все время.

Позже появились слухи о том, что влюбленные расписались 12 мая. Пара ничего не говорила об этом, но продолжала делиться с поклонниками своими чувствами, повторяя, как им повезло найти друг друга.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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