Приметы и суеверия, связанные со свадьбой: может ли гостья прийти на торжество в белом платье

Наши предки оставили нам много разных примет. Появлялись они постепенно вследствие определенных действий, которые совершались людьми. Хотя с тех времен мало что осталось, но некоторые люди и сейчас стараются соблюдать старые правила и традиции. Далее мы расскажем, может ли гостья прийти на свадьбу в белом платье и какие есть народные приметы, связанные со свадебным нарядом.

Может ли гостья прийти на свадьбу в белом платье

Сейчас люди перестали особо верить в различные свадебные стереотипы. Например, если раньше считалось, что платье невесты должно было быть белым, то сейчас можно увидеть даже красные, синие или розовые.

Что касается нарядов женщин, приглашенных на свадьбу, здесь тоже есть свои поверья и приметы. Надевать белое платье на такое торжество гостье не стоит — это считается плохим тоном, даже если сама невеста одета в брючный костюм розового цвета.

Особых примет на данный счет нет. Но подругам невесты рекомендуется посоветоваться с ней. Возможно, они захотят быть одетыми в белые наряды, и невеста согласится с их решением. Тогда это не будет считаться неуважением или дурным тоном по отношению к молодоженам.

Приметы, связанные с выбором и покупкой свадебного платья

Первая и самая главная примета заключается в том, что платье невесты должно быть совершенно новым. Если его уже, кто-то надевал, это может принести негатив в будущую жизнь. Но если платье передается по наследству, оно считается счастливым.

Чтобы точно быть уверенной, что платье никто не надевал, его необходимо заказывать индивидуально. Но стоит помнить, что родственники и сама невеста не должны шить его, чтобы не навлечь на себя беду.

Оно должно быть белого цвета – это символ, что она чиста и невинна. Также он способен принести молодоженам счастье и процветание. Золотистые узоры на платье символизируют богатство и достаток.

Покупать его необходимо самой невесте. До начала свадьбы храниться оно должно в доме ее родителей.

В ожерельях невесты не должен присутствовать жемчуг или различные драгоценные камни, потому что они могут содержать в себе негативную энергию, которая плохо влияет на семейную жизнь.

Свадебное платье должно быть цельным и длинным, чтобы брачные узы были крепкими и не было развода по глупости.

Суеверия, связанные с примеркой платья

К свадебному наряду необходимо относиться бережно, с уважением. Во время примерки различных платьев не стоит в них фотографироваться, чтобы не навлечь на себя беду. Если невеста хочет увидеть себя в зеркале в свадебным наряде, нужно снять какой-то элемент.

Во время примерки платья невесту не должны видеть ее знакомые и друзья, потому что завистливые взгляды могут нарушить будущую семейную жизнь. Это же правило касается и жениха: он сможет увидеть в нем свою избранницу только во время свадебной церемонии.

После свадьбы платье должно храниться дома у молодоженов или родителей одного из них. Давние приметы гласят, что оно служит семейным оберегом, поэтому его не стоит продавать или выбрасывать, потому что таким образом можно лишиться благополучия и счастья.