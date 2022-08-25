Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы

Ольга Сан в шоке от поведения певца Прохора Шаляпина. Недавно артист закрутил роман с телеведущей Ольгой Сан. При всем при этом Прохор Шаляпин поддерживает дружбу с внучкой Людмилы Гурченко — Еленой Королевой, которая сегодня находится в ожидании ребенка. Ольга, по своему признанию, очень ревнует певца к Лене. Беременную родственницу Гурченко бросил любимый, и она пытается смириться с тем, что будет воспитывать ребенка одна. Прохор пытается помочь Елене, и это очень не нравится его избраннице. «Когда я уезжала в Крым, Прохор остался у меня дома ухаживать за моим котиком Ларсом. А потом я узнала, что в мое отсутствие у меня дома была и Елена. Они с Прохором в моей квартире проводили какие-то съемки. Затем они вместе гуляли в Измайлово. А когда я уже приехала, Прохор взял Елену вместе с нами на один модный показ. Так Королева там чуть ли на коленки ему не садилась. Она в него влюблена, это очень видно! Может, она еще и жить к нам переедет? Тройничок устроим?! Одним словом, бред какой-то происходит!» — негодует 36-летняя Ольга.И действительно, Ольга Сан считает себя собственницей. Блондинка не готова делить Шаляпина с другими женщинами. Также Оле не нравилось, когда певец сравнивал ее с покойной женой, бизнесвумен из Канады Татьяной Клаудией Дэвис. «К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», — откровенничала Сан. Напомним, чувства Ольги и Прохора зародились во время случайной встречи. «Как мы познакомились? Пересекались то на съемках, то на презентациях. Прохор также сидел в жюри на одном из конкурсов, где я принимала участие. Месяц назад мы столкнулись на Арбате. Получилось как в романтическом фильме. Мы оба пробегали в переходе — неслись на мероприятие — и буквально сбили друг друга с ног! У меня вещи вылетели из сумки, Прохор помог все это собрать. Немного покричали друг на друга, а потом поняли, что знакомы, хоть до этого не было общения. В итоге обменялись телефонами и сходили в кафе. Оказалось, у нас много общего. Вот теперь встречаемся. Прохор покорил меня искренностью и открытостью. Он совсем не такой, каким я ожидала его увидеть. Пока наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом», — вспоминала избранница исполнителя в разговоре со PROZVEZD.