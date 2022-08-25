Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи
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Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи

Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи

Многие люди не раз сталкивались с появлением накипи в чайнике и других приборах. Избавиться от этой проблемы можно, потребуется лишь сделать специальное средство, которое легко справится с любой накипью.

Причины появления накипи в чайнике

Из-за высоких показателей кальция и магния в водопроводной воде, образуется накипь в чайнике. Она имеет вид белой коры. С течением времени такие отложения приводят к образованию твердых покрытий и становятся хорошим местом для появления и размножения бактерий. Избавление от накипи позволит держать чайник в чистоте, предотвратит появление бактерий и уменьшит количество повреждений как на поверхности, так и на дне.


Имеющиеся примеси в воде служат главным фактором для образования накипи. Осадок можно наблюдать в чайниках из нержавеющей стали, алюминия и стекла. Причем он может быть и в электрических чайниках. Появившаяся накипь может испортить вкус воды, нанести вред здоровью человека, а также сократить срок службы бытовой техники.

Как предотвратить образование накипи

Чайник необходимо мыть постоянно — это поможет предотвратить появление налета. Чтобы очистить его, нередко хозяйки прибегают к использованию подручных средств, среди которых можно выделить:

  • лимонную кислоту;
  • соду;
  • уксус;
  • газированную воду.

Кроме чайника, накипь может появляться и в другой бытовой технике:

  • посудомоечной машинке;
  • кофеварке;
  • стиральной машинке.


Невзирая на то, в каком приборе появилась накипь, способ очистки будет одинаков для всех. Проверенными методами, позволяющими предотвратить образование накипи, являются следующие:

  • фильтрация воды с помощью установленных фильтров — они помогут смягчить воду и предотвратить появление налета на стенках и дне бытовых приборов;
  • остатки воды нужно выливать из чайника — это поможет предотвратить ее застывание и появление осадка;
  • нужно регулярно чистить чайник при помощи мягкой губки, желательно делать это после каждого использования;
  • кипятить необходимо только очищенную воду, которая не будет давать осадок.

Если не предпринимать никаких мер по предотвращению или устранению накипи в чайнике, то со временем этот прибор очень быстро выйдет из строя.

Что касается здоровья, то при регулярном употреблении такой воды у людей могут появиться проблемы со здоровьем. В частности, это может привести к образованию камней в почках, а также солевых отложений в суставах.

Как самостоятельно приготовить средство от накипи


Каждая женщина может самостоятельно сделать раствор, который поможет избавиться от образовавшейся накипи в чайнике. Для этого потребуется взять 3 чашки воды и столько же уксуса. Все соединить и в течение 10-30 минут настоять. Полученную смесь налить в чайник и прокипятить. После этого его нужно промыть несколько раз, пока не исчезнет запах уксуса. Можно также несколько раз заливать чистую воду и прокипятить.

Уксус можно заменить половинкой лимона, тогда не будет такого сильного запаха. При использовании лимона нужно будет повторить те же самые действия, что и с уксусом.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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