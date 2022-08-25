Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Вадим Карасев

Президент Путин наградил телеведущего Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил известного телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что госнаграду присудили телеведущему «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В тексте указа говорится, что Дроздов является председателем Медиасовета Первого общественного экологического телевидения межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая планета».

Награды также получили кинорежиссер Юрий Кара, актер театра и кино Сергей Шакуров и композитор Родион Щедрин.

В начале июля сообщалось, что Дроздову стало плохо в Москве, и ему вызвали скорую. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, телеведущий потерял сознание, когда снимал эпизод подкаста в библиотеке на Аргуновской улице. Однако позднее Дроздов опроверг информацию о потере сознания. Он заявил, что во время съемок у него упало давление, и добавил, что с ним все в порядке.