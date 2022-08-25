Путин рассказал о растущих доходах России
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Путин рассказал о растущих доходах России

Путин рассказал о растущих доходах РоссииВладимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут

Президент России Владимир Путин рассказал, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут вопреки усилиям «недоброжелателей и завистников». Его слова на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым цитирует ТАСС.

«Несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами, растут нефтегазовые доходы и, что особенно приятно, ненефтегазовые тоже, по-моему, на 24 процента за последнее время», — сказал президент на встрече с главой ФНС Даниилом Егоровым.

По мнению Путина, текущая ситуация свидетельствует о стабилизации экономических показателей. «Мы понимаем риски, видим их в среднесрочной перспективе, они никуда не исчезли, это все понятно», — добавил он. Егоров, в свою очередь, заявил, что налоговые доходы консолидированного бюджета страны в первом полугодии 2022-го выросли на 32 процента, то есть на 4,1 триллиона рублей.

Тем не менее, Минфин отчитался о резком падении ненефтегазовых доходов федерального бюджета России в июле на 29 процентов в годовом выражении, до 990 миллиардов рублей. Это рекордный спад по крайней мере с начала 2011 года. Нефтегазовые поступления, по оценке ведомства, также снизились — на 22 процента год к году, до 771 миллиарда рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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