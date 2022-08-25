Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но показали трейлер

Вадим Карасев





Студия Techland в «дорожной карте» планировала выпустить первое сюжетное DLC для Dying Light 2 еще в июне, но после перенесла его на сентябрь. Теперь дата релиза дополнения снова изменилась, но DLC полноценно представили.

Первое крупное сюжетное дополнение для Dying Light 2 получило название Bloody Ties. Оно выйдет 13 октября 2022 года. В дополнении игроки смогут пройти дополнительную главу истории, а также их ждут гладиаторские бои. Бои будут проходить в здании бывшей оперы.

С полноценным анонсом DLC Bloody Ties для Dying Light 2 представили и трейлер — его можно посмотреть ниже.

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