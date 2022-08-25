Решение увеличить численность российской армии объяснили
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Решение увеличить численность российской армии объяснили

Решение увеличить численность российской армии объяснилиЭксперт Коротченко объяснил решение увеличить численность ВС РФ ростом внешних угроз

Решение увеличить штатную численность военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России связано с обострением международной обстановки. Такое объяснение в разговоре с РИА Новости дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это решение связано с ростом внешних угроз для России. (...) В целом данное решение — оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации», — сказал Коротченко. Он считает, что в перспективе численность российской армии необходимо нарастить примерно на 500 тысяч человек.

Аналитик полагает, что ряды Вооруженных сил будут пополняться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.

В четверг, 25 августа, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ «в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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