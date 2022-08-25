Решение увеличить численность российской армии объяснили

Вадим Карасев

Эксперт Коротченко объяснил решение увеличить численность ВС РФ ростом внешних угроз

Решение увеличить штатную численность военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России связано с обострением международной обстановки. Такое объяснение в разговоре с РИА Новости дал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это решение связано с ростом внешних угроз для России. (...) В целом данное решение — оно полностью оправдано и соответствует реалиям международной военно-политической ситуации», — сказал Коротченко. Он считает, что в перспективе численность российской армии необходимо нарастить примерно на 500 тысяч человек.

Аналитик полагает, что ряды Вооруженных сил будут пополняться исключительно за счет комплектования на контрактной основе.

В четверг, 25 августа, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ «в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих».