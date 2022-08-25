Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей в рубли
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Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей в рубли

Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей в рублиМосква и Минск договорились о переводе основных платежей в российские рубли

Россия и Белоруссия договорились о переводе основных платежей между собой в российские рубли и уже провели необходимые операции для этого. Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает агентство БелТА.

Как объяснил Головченко, такой шаг сильно облегчил проведение расчетов. «Убежден, что в ближайшее время увидим эффект от мероприятий, которые мы проводили и в прошлом году, и в этом», — добавил он.

Ранее РБК сообщало, что на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который состоится в городе Чолпон-Ата в Киргизии 25 и 26 августа, обсудят вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза для расчетов в рамках взаимной торговли.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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