Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсииРабота.ру и СберНПФ: 47% россиян назвали 50–100 тыс. рублей в месяц достаточными на пенсии

Почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50–100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов опроса, который провели сервис Работа.ру и СберНПФ. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 18 процентов россиян ответили, что считают комфортным доходом на пенсии 100–150 тысяч рублей в месяц. Немного меньше респондентов (15 процентов) смогут прожить на сумму в 50 тысяч, а 10 процентов — на 150–200 тысяч рублей. Такое же число россиян (10 процентов) будут довольны ежемесячным доходом, который начинается от 200 тысяч рублей.

При этом 84 процента опрошенных планируют получать дополнительный доход на пенсии, а 46 процентов — жить на свои накопления. Директор по развитию СберНПФ Владимир Стеканов объяснил, что люди, рассчитывающие на пенсии на себя, уже начали копить на пенсию или, как минимум, серьезно задумались об этом.

Остальные респонденты не планируют или не задумываются о других источниках дохода, либо надеются на пассивный доход от вкладов, инвестиций и накопительных счетов. Также россияне рассчитывают на финансовую помощь от родственников и детей или на доходы, которые приносит их бизнес.

Большая часть опрошенных (84 процента) планируют выходить на пенсию не раньше 50 лет, из них 24 процента — в 60–65 лет, 22 процента — в 55–60 лет. При этом 18 процентов россиян собираются выйти на пенсию позже 65 лет. Меньшее число россиян хотели бы закончить работать до 45 лет (10 процентов), а остальные (6 процентов) — в возрасте до 35 лет.

С 1 августа у некоторых россиян — работающих пенсионеров, а также достигших 80 лет и инвалидов первой группы — вырос размер пенсий. С июня стоимость одного коэффициента составляет 118,1 рубля, а величина перерасчета ограничена тремя баллами. Таким образом, максимально возможная прибавка к пенсии равняется 354,6 рубля.

Еще одна категория россиян, которой коснулось повышение пенсий, — достигшие в июле возраста 80 лет или получившие инвалидность первой группы. Для них на 100 процентов увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит 9965,8 рубля.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
Россияне назвали комфортную сумму для жизни на пенсии
В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
Правила и этапы стирки кроссовок в стиральной машине
Правила и этапы стирки кроссовок в стиральной машине
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и России
Общество "Знание" провело форум для волонтеров из ЛНР и
Полицейские задержали скрывавшегося 27 лет из-за двойного убийства россиянина
Полицейские задержали скрывавшегося 27 лет из-за двойного убийства
Водитель вживил в руку чип, чтобы открывать машину Tesla
Водитель вживил в руку чип, чтобы открывать машину Tesla
Ленивые Тельцы и дисциплинированные Девы: как учатся в школе представители разных знаков зодиака
Ленивые Тельцы и дисциплинированные Девы: как учатся в школе
Как привлечь Близнецам, Весам и Водолеям силу стихии Воздуха себе на помощь
Как привлечь Близнецам, Весам и Водолеям силу стихии Воздуха себе на
Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным

Еще по теме

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть опрошенных россиян согласились на пенсию в 30 тысяч для комфортной жизни
Россияне назвали уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Опрошенные россияне назвали необходимый для жизни размер пенсий