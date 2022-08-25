Саша Савельева показала сына, непохожего на отца
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Саша Савельева показала сына, непохожего на отца

Саша Савельева показала сына, непохожего на отца
Певица Саша Савельева стала мамой несколько лет назад. Артистка и Кирилл Сафонов растят трехлетнего сына Леона. У актера есть взрослая дочь Анастасия, которая уже давно вышла замуж и живет самостоятельно. Так что позднее отцовство стало для мужа экс-солистки группы «Фабрика» возможностью вспомнить давно забытые ощущения. Бессонные ночи, кормление, пеленание и купание. По словам певицы, она спокойно может доверить сына заботам мужа, если ей нужно съездить в город по делам.
Сейчас Леон уже подрос и справляться с ежедневной рутиной стало проще. К тому же, Кирилла артистка считает идеальным отцом. Примечательно, что Саша Савельева до сих пор прячет сына от поклонников. Так, личико малыша они с мужем пока еще не показали. На всех фото Леон позирует со спины. Однако поклонники догадались, что мальчуган скорее всего похож на своего отца. Ведь даже оттенок волос у Леона темнее, чем у его мамы. Саша подловила сынишку в тот момент, когда непоседливый малыш наклонился к жеребенку, чтобы его погладить. Похоже, Леон растет любознательным и очень ласковым. «Темноволосый! В отца пошел», «У Саши волосы более светлые, пшеничные, да еще и вьющиеся! А у сына прямые», «Такой милый пухляш!», «Милота просто зашкаливает!», «С лошадкой хочет познакомиться?» — написали фолловеры.
# Шоу-бизнес Савельева Саша
По материалам: z-aya

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