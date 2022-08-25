Сервис отслеживания полетов зафиксировал самолет-разведчик НАТО в районе Крымского моста

Сервис отслеживания полетов Flightradar зафиксировал разведчик НАТО в Черном море напротив Крымского моста, передает РИА «Новости».

Самолет британских ВВС Boeing RC-135W сделал круг напротив Крымского моста, затем развернулся и последовал в обратном направлении. Борт перестал отслеживаться сервисом, когда достиг территории Румынии, отмечает агентство.

Кроме того, этот же борт совершил еще один вылет в направлении Керченского пролива.