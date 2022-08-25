Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
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Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы

Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе ДарданеллыТанкер, следующий из России в Грецию, столкнулся с катером в проливе Дарданеллы в Турции

Танкер, следующий из России в Грецию, столкнулся с катером в проливе Дарданеллы в Турции. Об этом сообщила турецкая береговая охрана, передает РИА Новости.

Участниками столкновения стали 140-метровый танкер Karakuz и катер с двумя человеками на борту. Как рассказали в службе, на место происшествия были направлены буксир Turkeli и катер KEGM-9.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в конце июля из Сирии в Россию прибыло торговое судно «Спарта II», вероятно, перевозившее военную технику через турецкий пролив Босфор. США и Евросоюз считают, что Россия уже не раз использовала торговые суда для перевозки военной техники по Черному морю, минуя запрет на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, введенный Турцией после начала спецоперации на Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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