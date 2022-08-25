Солнцев рассказал о разводе Леры Кудрявцевой

Недавно появились слухи о том, что ведущая Лера Кудрявцева разводится с мужем. Рустам Солнцев встал горой за Леру Кудрявцеву, которой приписывают разлад с 34-летним Игорем Макаровым. Якобы телеведущая успела подустать от возлюбленного. Сама Лера намекнула, что в семейной жизни дрязг у нее нет. И даже появилась вместе с молодым хоккеистом на публике.Так, блогер уверен, что Лера Кудрявцева разводиться с Игорем Макаровым не будет. При этом экс-участник «Дома-2» не сомневается в том, что у теледивы есть какие-то разногласия с мужем. Тем более, что хоккеист сейчас испытывает некоторые трудности в своей спортивной карьере. Он не загружен так, как это было раньше. «Но вообще он мировой парень. Руки-ноги есть, будет работать. Но люди где-то прочли эту новость и давай допекать Леру: «Ах, ты старая, вся прооперированная, такая-сякая. Вероятно, уже и носишь парик. Вот взяла молодого парня и обслуживаешь его интересы». Да тут любой с ума сойдет», - заявил экс-участник телестройки.