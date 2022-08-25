Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
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Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства

Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства


Аукционный дом Sotheby’s нанял специалиста по невзаимозаменяемым токенам (NFT) Брайана Беккафико в команду цифрового искусства.



Беккафико является коллекционером и известен в Twitter под псевдонимом Arthemort. В одном из интервью он заявил, что приобрел работы художников Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple, Pak, Fewocious и XCOPY.


Представители аукционного дома в комментарии The Block подтвердили, что специалист стал частью их команды.


Весной 2021 года Sotheby’s продал NFT CryptoPunk #7523, также известный как COVID Alien, за 4520 ETH ($11,8 млн на момент сделки).


В сентябре аукционный дом продал набор из 107 NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs за $24,4 млн. Финальная цена значительно превысила максимальную оценочную, которая составила $18 млн.


Напомним, в феврале 2022 года Sotheby’s  анонсировал торги набором из 104 невзаимозаменяемых токенов из коллекции CryptoPunks. Однако продавец в последний момент снял лот с аукциона.

# Экономика nft, новости
По материалам: ForkLog

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