Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства

Аукционный дом Sotheby’s нанял специалиста по невзаимозаменяемым токенам (NFT) Брайана Беккафико в команду цифрового искусства.

Achievement unlocked : first day pic.twitter.com/n2P1SMz4fA — Arthemort (@Arthemort) August 23, 2022

Беккафико является коллекционером и известен в Twitter под псевдонимом Arthemort. В одном из интервью он заявил, что приобрел работы художников Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple, Pak, Fewocious и XCOPY.

Представители аукционного дома в комментарии The Block подтвердили, что специалист стал частью их команды.

Весной 2021 года Sotheby’s продал NFT CryptoPunk #7523, также известный как COVID Alien, за 4520 ETH ($11,8 млн на момент сделки).

В сентябре аукционный дом продал набор из 107 NFT из коллекции Bored Ape Yacht Club от Yuga Labs за $24,4 млн. Финальная цена значительно превысила максимальную оценочную, которая составила $18 млн.

Напомним, в феврале 2022 года Sotheby’s анонсировал торги набором из 104 невзаимозаменяемых токенов из коллекции CryptoPunks. Однако продавец в последний момент снял лот с аукциона.