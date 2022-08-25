Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
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Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров

Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
Журналист считает позором спектакль актрисы Чулпан Хаматовой. Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» оценил спектакль с Чулпан Хаматовой и Анатолием Белым, которые они дали в Латвии. «По-моему, у нее болит не горло, о котором она говорит. Там процессы, связанные с кишечником. В животе ураган. Они вещали со сцены на русском языке. Где трудовая инспекция? Давайте языковую инспекцию? Это все настолько малохудожественно. Видно, что не репетировали. Либо репетировали впопыхах. Станиславский бы ничего не сказал. Он бы повернулся и ушел», сказал Михаил Шахназаров.
Как отметил Шахназаров, он может понять, что Хаматову и Белому хочется быть в профессии. «Хочется чувствовать атмосферу зала. Но надо доказывать свой профессионализм. Они весь спектакль простояли с чемоданами и читали по суфлеру текст. Вот и весь спектакль. Маятник творческой потенции повис и болтается», — заметил Шахназаров. Напомним, что в Латвии Чулпан Хаматова вышла на сцену вместе с актером Анатолием Белым в антрепризе. При этом далеко не все латвийские зрители остались довольны увиденным.
# Шоу-бизнес Хаматова Чулпан
По материалам: z-aya

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