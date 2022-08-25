Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса

Вадим Карасев

Сторонники "Единой России" Татарстана присоединились к формированию 4,5 тысяч рюкзаков для детей Донбасса, которые пойдут 1 сентября в школу.

Как рассказала председатель Центрального совета Сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, в рюкзаках уже есть все необходимое для полноценной учебы - тетради, канцелярские принадлежности, пеналы, краски, альбомы и многое другое. Перечень содержимого рекомендован Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Рюкзаки распределены по трём категориям: с 1 по 4 классы, с 5 по 9, а также отдельно для тех, кто в этом году пойдёт в 10 и 11 классы.

Депутат также приняла участие в акции в рамках рабочего визита в Казань. Она пообщалась с волонтерами, формирующими подарки, а также написала детям письма с пожеланиями, которые вложили в рюкзаки.

"Рада принять участие в этой доброй акции. Сейчас многим семьям Донбасса, в которых растут школьники, приходится очень непросто - нет возможности купить самое необходимое для учебы. Мы должны сделать так, чтобы дети ходили в школы, учились по учебникам, в которых рассказывают о нашей Великой Победе, знали и гордились историей своей страны. Они должны иметь возможность учиться, стремиться к знаниям, мечтать о победах. Надеюсь, подарки и письма с тёплыми и сердечными пожеланиями, которые мы им написали, поддержат их. Пусть ребята знают - они не одни. С ними Россия", - подчеркнула депутат.

"Единая Россия" в рамках акции "Собери ребенка в школу" уже помогла подготовить более 50 тысяч школьников к 1 сентября.