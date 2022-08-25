Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса

Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса

Сторонники "Единой России" Татарстана присоединились к формированию 4,5 тысяч рюкзаков для детей Донбасса, которые пойдут 1 сентября в школу.

Как рассказала председатель Центрального совета Сторонников партии, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, в рюкзаках уже есть все необходимое для полноценной учебы - тетради, канцелярские принадлежности, пеналы, краски, альбомы и многое другое. Перечень содержимого рекомендован Министерством образования и науки Республики Татарстан.


Рюкзаки распределены по трём категориям: с 1 по 4 классы, с 5 по 9, а также отдельно для тех, кто в этом году пойдёт в 10 и 11 классы.

Депутат также приняла участие в акции в рамках рабочего визита в Казань. Она пообщалась с волонтерами, формирующими подарки, а также написала детям письма с пожеланиями, которые вложили в рюкзаки.

"Рада принять участие в этой доброй акции. Сейчас многим семьям Донбасса, в которых растут школьники, приходится очень непросто - нет возможности купить самое необходимое для учебы. Мы должны сделать так, чтобы дети ходили в школы, учились по учебникам, в которых рассказывают о нашей Великой Победе, знали и гордились историей своей страны. Они должны иметь возможность учиться, стремиться к знаниям, мечтать о победах. Надеюсь, подарки и письма с тёплыми и сердечными пожеланиями, которые мы им написали, поддержат их. Пусть ребята знают - они не одни. С ними Россия", - подчеркнула депутат.

"Единая Россия" в рамках акции "Собери ребенка в школу" уже помогла подготовить более 50 тысяч школьников к 1 сентября.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Трое американских военных пострадали при обстрелах баз США в Сирии
Трое американских военных пострадали при обстрелах баз США в Сирии
Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в домашних условиях
Идеальный фраппучино Старбакс: как его приготовить самостоятельно в
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Экономист допустил «мировой заговор» против доллара
Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но показали трейлер
Релиз сюжетного DLC Bloody Ties для Dying Light 2 вновь перенесли, но
Рифмы из социальных сетей (15 фото)
Рифмы из социальных сетей (15 фото)
Суд оставил разработчика Tornado Cash под арестом
Суд оставил разработчика Tornado Cash под арестом
Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Сторонники ЕР передадут 4,5 тыс. рюкзаков для школьников Донбасса
Депутаты новой волны рассказали о сути Украины, которая за 30 лет так и не обрела самостоятельность
Депутаты новой волны рассказали о сути Украины, которая за 30 лет так
Ирина Слуцкая: «Спортсмены редко относятся к своему здоровью пофигистически»
Ирина Слуцкая: «Спортсмены редко относятся к своему здоровью
Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти
Бесплатные игры по Free Play Days на Xbox станет легче найти
Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине
Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Топ на сегодня

Арина Ким — действующая вебкам-модель
Арина Ким — действующая вебкам-модель
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S — перезагрузка мрачного экшен-RPG
The Lords of the Fallen представили для Xbox Series X | S —
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Аналитик предрек доллару «эффект домино»
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для молодежи
Общество "Знание" представит спектакль по лучшей пьесе для

Еще по теме

Росгвардейцы подарили школьные рюкзаки и учебные принадлежности детям из семей, пострадавших от паводка в Иркутской области
Сторонники "Единой России" помогут НКО Донбасса
Сторонники "Единой России" восстановят Дом культуры глухих в ЛНР
Российские медики оказали помощь детям-сиротам города Куляба