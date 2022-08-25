Суд оставил разработчика Tornado Cash под арестом

В Нидерландах судья оставил под арестом разработчика Tornado Cash Алексея Перцева и установил 90-дневный срок, в течение которого должно состояться первое слушание. Об этом сообщает СoinDesk со ссылкой на представителя суда.

Заседание прошло 24 августа в закрытом режиме. Адвокаты Перцева не смогли добиться его освобождения под залог. Согласно изданию, разработчику до сих пор не предъявили официального обвинения.

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов.

По данным ведомства, с момента создания миксера в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Согласно Elliptic, корректно говорить о $1,54 млрд.

12 августа власти Нидерландов арестовали неназванного мужчину по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. Позднее стало известно, что речь идет о Перцеве.

22 августа в Амстердаме состоялся митинг в его поддержку. Участники заявили, что открытый исходный код не является преступлением, а власти должны преследовать настоящих злоумышленников.

Напомним, CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал санкции против Tornado Cash неконституционными, а аналитики TRM Labs — вызовом для комплаенса

С критикой также выступил член Палаты представителей Том Эммер. По его мнению, ограничения в отношении миксера угрожают конфиденциальности и инновациям. Он потребовал от министра финансов Джанет Йеллен объяснений касательно действий OFAC.