Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео
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Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Первые фото и видео

Мало кто верил в то, что чувства Павла Прилучного и Зепюр Брутян настоящие. Многие до сих пор считают это пиар-романом. Но сегодня они отмечают свадьбу.


Радостным событием поделились друзья Прилучного и Брутян. «Ну теперь официально можно поздравить дорогих Павла и Зепюр», — подписали их близкие. Как видно и немногочисленных роликов и фото, на мероприятие приехало не так много людей: около 50 человек.

Среди гостей замечены Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, а также детектив Максим Заболотный. Судя по кадрам, торжество в самом разгаре.

Для торжества невеста выбрала белое платье, расшитое кружевом с пышной юбкой, а также открытыми плечами. Голову ее украшает фата, а на шее красуется цепочка с кулоном. Жених же выбрал строгий костюм и белую рубашку, правда, из-за жары, не стал надевать галстук.


Для торжества невеста выбрала белое платье, расшитое кружевом с пышной юбкой, а также открытыми плечами. Голову ее украшает фата, а на шее красуется цепочка с кулоном. Жених же выбрал строгий костюм и белую рубашку, правда, из-за жары, не стал надевать галстук.



Многие поклонники до сих пор не верят в то, что мегаскрытный Павел, который раньше слова лишнего не мог обронить про личную жизнь, даже когда был женат на Агате Муцениеце, открыто рассказывает об отношениях с Зепрю Брутян. До этого Прилучный встречался со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, все ждали свадьбы, но неожиданно он ушел к Брутян.

Отметим, что ранее в Сети появился документ, из которого следует, что звезда «Мажора» сочетался узами брака со своей возлюбленной 12 мая. Ни актер, ни актриса официально этого не подтверждали, хотя после этого поехали в свадебное путешествие и делились романтическими кадрами.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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