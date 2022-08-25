Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларов
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Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларов

Тейлор Свифт предъявили иск на миллион долларовПевице Тейлор Свифт предъявили иск на один миллион долларов за плагиат

На американскую певицу Тейлор Свифт подали в суд с требованием выплатить один миллион долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что иск предъявила автор Тереза Ла Дарт. Она обвинила Свифт в плагиате, утверждая, что певица скопировала дизайн ее книги «стихов, анекдотов и фотографий», вышедшей в 2010 году. По ее словам, в буклете, выпущенном Тейлор в дополнение к своему альбома Lover (2019), используются схожие цвета и стиль.

Ранее певицу обвинили в плагиате песни Playas Gon' Play группы 3LW. Свифт заявляла, что текст композиции Shake It Off был полностью написан ею. Она также добавила, что никогда не слышала трек Playas Gon' Play, в плагиате которого ее обвиняют.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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