Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
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Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2

Тигран Салибеков готовится к приезду мамы Клавдии Безверховой на Дом-2
На Дом-2 в ближайшее время должна будет приехать мать Клавдии Безверховой вместе с сыном девушки — Робертом. Как оказалось, сейчас на проекте сразу две новости касаются одной из участниц — Клавдии Безверховой.

Прежде всего сотрудники телестройки сообщили, что между Тиграном Салибековым и Клавдией Безверховой произошло то, что на проекте принято называть «волшебством». Судя по всему, многодетному отцу наконец-то удалось реабилитироваться в глазах Клавы за неприятную историю с её подругой — Алиной Иордан.

Кроме того, на Дом-2 планирует в очередной раз приехать мама Безверховой — Наталья, причём не одна, а вместе со своим внуком Робертом — сыном Клавы. К слову, мальчик уже активно начал ходить, о чем девушка рассказывала в своих социальных сетях.

А теперь стоит обратить внимание на старые заявления двух Безверховых. Фанатам Дом-2 стало интересно, получится ли Натальи, Клавы и Тиграна? Если Безверхова говорила правду, то она не планирует создавать пару с Тиграном. Это всего лишь очередная игра, так как им обоим элементарно нужны партнёры на телестройке. В последнее время симпатии на Дом-2 и партнёры по телестройке меняются слишком стремительно.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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