ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)

Китоглав — 17 местоПтицы уже давно живут рядом с нами. Мы привыкли кормить воробушков, голубей и синичек, а также прогонять ворон, сорок, дроздов и скворцов, чтоб те не попортили нам вишню и крыжовник. Все эти птички не выделяются большими размерами. А самых больших пернатых созданий мы видели разве, что в зоопарка в лице страуса. Но кто еще из птичек может похвастать размерами и серьезным весом? Давайте узнаем это в ТОП-17 самых больших птиц на планете.

Китоглав — 17 место


Вес: 4-7 килограммов

Где обитает: Республики Центральной Африки

Дрофа — 16 место

Дрофа — 16 место
Вес: 4-8 килограммов

Где обитает: Африка, Германия, Австрия, Румыния, Украина, Россия

Индийский журавль — 15 место

Индийский журавль — 15 место
Вес: 6,35 килограммов

Где обитает: Индия, Австралия

Африканский марабу — 14 место

Африканский марабу — 14 место
Вес: 4-8,9 килограммов

Где обитает: Африка

Гарпия — 13 место

Гарпия — 13 место
Вес: 4-9 килограммов

Где обитает: Центральная и Южная Африка

Белоплечий орлан — 12 место

Белоплечий орлан — 12 место
Вес: до 9 килограммов

Где обитает: северо-восточная Азия

Странствующий альбатрос — 11 место

Странствующий альбатрос — 11 место
Вес: 7-11 килограммов

Где обитает: Южный океан, гнездятся на отдалённых островах

Чёрный гриф — 10 место

Чёрный гриф — 10 место
Вес: 7-12 килограммов

Где обитает: Большой Кавказ, Осетия, Дагестан

Лебедь-трубач — 9 место

Лебедь-трубач — 9 место
Вес: 12,5 килограммов

Где обитает: Северная Америка

Андский кондор — 8 место

Андский кондор — 8 место
Вес: 8-15 килограммов

Где обитает: Анды Южной Америки

Кудрявый пелекан — 7 место

Кудрявый пелекан — 7 место
Вес: 9-14 килограммов

Где обитает: Балканский полуостров, Монголия, Румыния, Болгария, Россия

Домашний индюк — 6 место

Домашний индюк — 6 место
Вес: 9-35 килограммов

Где обитает: Встречается во многих странах мира

Нанду обыкновенный — 5 место

Нанду обыкновенный — 5 место
Вес: 20-25 килограммов

Где обитает: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай

Императорский пингвин — 4 место

Императорский пингвин — 4 место
Вес: 22-45 килограммов

Где обитает: Антарктида

Эму — 3 место

Эму — 3 место
Вес: 18-55 килограммов

Где обитает: Австралия

Шлемоносный казуар — 2 место

Шлемоносный казуар — 2 место
Вес: 60-80 килограммов

Где обитает: Австралия, Новая Гвинея

Африканский страус — 1 место

Африканский страус — 1 место
Вес: до 156 килограммов

Где обитает: Африка
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за руку на публике
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на
Warner Bros. перенесла премьеры фильмов
Warner Bros. перенесла премьеры фильмов
Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-за санкций
Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-за санкций
Дочь Мадонны записала свою первую песню и выпустила откровенный клип
Дочь Мадонны записала свою первую песню и выпустила откровенный клип
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в
Александр Любимов, барабанщик «Несчастного случая», сотрудник СБ. Пять мужей Татьяны Пушкиной
Александр Любимов, барабанщик «Несчастного случая», сотрудник СБ.
Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи
Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным

Еще по теме

17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу, подаренные природой
В морских глубинах обитает десятирукое существо – ученые
В Марианской впадине нашли самую глубоководную рыбу в мире (ФОТО, ВИДЕО)
В честь Барака Обамы назван новый вид коралловых рыб