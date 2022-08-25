ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)

Вадим Карасев

Птицы уже давно живут рядом с нами. Мы привыкли кормить воробушков, голубей и синичек, а также прогонять ворон, сорок, дроздов и скворцов, чтоб те не попортили нам вишню и крыжовник. Все эти птички не выделяются большими размерами. А самых больших пернатых созданий мы видели разве, что в зоопарка в лице страуса. Но кто еще из птичек может похвастать размерами и серьезным весом? Давайте узнаем это в ТОП-17 самых больших птиц на планете.Китоглав — 17 местоВес: 4-7 килограммовГде обитает: Республики Центральной АфрикиДрофа — 16 местоВес: 4-8 килограммовГде обитает: Африка, Германия, Австрия, Румыния, Украина, РоссияИндийский журавль — 15 местоВес: 6,35 килограммовГде обитает: Индия, АвстралияАфриканский марабу — 14 местоВес: 4-8,9 килограммовГде обитает: АфрикаГарпия — 13 местоВес: 4-9 килограммовГде обитает: Центральная и Южная АфрикаБелоплечий орлан — 12 местоВес: до 9 килограммовГде обитает: северо-восточная АзияСтранствующий альбатрос — 11 местоВес: 7-11 килограммовГде обитает: Южный океан, гнездятся на отдалённых островахЧёрный гриф — 10 местоВес: 7-12 килограммовГде обитает: Большой Кавказ, Осетия, ДагестанЛебедь-трубач — 9 местоВес: 12,5 килограммовГде обитает: Северная АмерикаАндский кондор — 8 местоВес: 8-15 килограммовГде обитает: Анды Южной АмерикиКудрявый пелекан — 7 местоВес: 9-14 килограммовГде обитает: Балканский полуостров, Монголия, Румыния, Болгария, РоссияДомашний индюк — 6 местоВес: 9-35 килограммовГде обитает: Встречается во многих странах мираНанду обыкновенный — 5 местоВес: 20-25 килограммовГде обитает: Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и УругвайИмператорский пингвин — 4 местоВес: 22-45 килограммовГде обитает: АнтарктидаЭму — 3 местоВес: 18-55 килограммовГде обитает: АвстралияШлемоносный казуар — 2 местоВес: 60-80 килограммовГде обитает: Австралия, Новая ГвинеяАфриканский страус — 1 местоВес: до 156 килограммовГде обитает: Африка