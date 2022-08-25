Трое американских военных пострадали при обстрелах баз США в Сирии

Вадим Карасев

Трое американских военных пострадали в результате обстрелов двух баз США в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ходе ракетных обстрелов двух баз — Green Village и Conoco — на северо-востоке Сирии пострадали трое американских военных, передает РИА Новости.

«Мы внимательно следим за ситуацией. В нашем распоряжении есть целый ряд средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону. Мы полностью уверены в нашей способности защитить свои силы и партнеров по коалиции от подобных атак», — заявил глава CENTCOM генерал Майкл Курилла.

По данным командования, по меньшей мере к одной из этих атак причастны «поддерживаемые Ираном боевики». Отмечается, что они были ликвидированы ответным огнем со стороны американских солдат, которые задействовали для этого военные вертолеты.

Ранее обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, что западным государствам следует остерегаться зарождающегося союза между Россией и Ираном. Он указал на заявления Запада о том, что российская армия начала использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства в ходе специальной операции на Украине.