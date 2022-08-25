"Ты не знаешь, кто я такой!": Наглый водитель на встречной полосе
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"Ты не знаешь, кто я такой!": Наглый водитель на встречной полосе

Автор ролика ехал по своим делам, когда посреди дороги, на встречной полосе, оказался серый седан. Сначала его водитель не хотел отъезжать, однако после легкого лобового удара все-таки принял решение уступить дорогу. Правда, себя он считает во всем правым, поскольку ведет себя крайне нагло. Еще и заявляет, что автор просто не знает, кто он такой. Предположения о том, кто же все-таки этот персонаж - оставляйте в комментариях.
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По материалам: триникси

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