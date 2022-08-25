Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон
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Умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон

Умер режиссер и мультипликатор Джеральд ПоттертонНа 92-м году жизни умер режиссер и мультипликатор Джеральд Поттертон

Британо-канадский режиссер, продюсер и мультипликатор Джеральд Поттертон ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает Variety.

Поттертон умер в больнице в Ковансвиле, Канада. Причина смерти не называется.

Поттертон родился 8 марта 1931 года в Лондоне. В Канаду он переехал в 1955 году. Большую часть жизни мультипликатор прожил в городе Ковансвиль, где начал работать над анимационными фильмами. Среди его проектов — «Битлз: Желтая подводная лодка», «Тяжелый метал», «Замечательная ракета», «Моя финансовая карьера», «Великан-эгоист», «Счастливый принц» и другие. Джеральд был также известен как режиссер фильмов. Он снял такие картины, как «Радужные мальчики» и «Железнодорожник».

Ранее стало известно о смерти актера сериала «Интерны» Максима Пинскера.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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