В High on Life будет 4 полноценных фильма и более 20 короткометражек
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В High on Life будет 4 полноценных фильма и более 20 короткометражек

В High on Life будет 4 полноценных фильма и более 20 короткометражек


Перенос игры High on Life с октября на декабрь расстроил многих игроков, которые ждут весьма любопытный юмористический шутер от Squanch Games. Однако разработчики стараются радовать игроков подробностями о High on Life: недавно показали новый трейлер про битву с боссом, а после позволили посетителям Gamescom опробовать демо проекта, и отзывы об игре весьма положительные.

High on Life позиционируется в качестве проекта от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда. В нем ожидается свойственный автору юмор, и, похоже, подобного контента действительно будет немало. Исполнительный продюсер Squanch Games Мэтти Студиван рассказал об видеоконтенте, который ждет игроков в High on Life:

В игре у нас есть телевизор в гостиной, и вы можете сесть и посмотреть его. Знаете, Джастин давно хотел вернуться к «Межпространственному кабелю», очень популярной вещи Рика и Морти, поэтому мы пытаемся подражать этому, и мы сделали несколько анимационных короткометражных фильмов.

По словам Студивана, короткометражек будет более 20 штук — ниже одна из таких короткометражек.


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Но на этом видеоконтент не кончается. High on Life также будет включать в себя 4 полнометражных лицензионных фильма, в том числе «Тэмми и тираннозавр» (фильм 1994 года), а также 3 других так называемых фильма «класса Z».

Игра High on Life выходит 13 декабря, сразу после релиза она будет в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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