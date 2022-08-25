В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России
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В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за России

В Италии заявили о недовольстве папы Римского Зеленским из-за РоссииЖурналист Полити заявил, что папа Римский Франциск недоволен давлением Зеленского

Специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити заявил, что давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика.

Полити напомнил, как в ходе последнего разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил, что Киеву необходима помощь религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — пояснил журналист.

Он добавил, что украинский лидер продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.

В июле Папа Римский Франциск заявлял о намерении посетить Россию после визита в Канаду, отметив, что встреча с президентом Владимиром Путиным «будет способствовать делу мира». В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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