Вадим Карасев

Журналист Полити заявил, что папа Римский Франциск недоволен давлением Зеленского

Специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити заявил, что давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика.

Полити напомнил, как в ходе последнего разговора между Зеленским и Франциском президент Украины сообщил, что Киеву необходима помощь религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

«Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», — пояснил журналист.

Он добавил, что украинский лидер продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но папа не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве. При этом такая закулисная борьба идет уже несколько месяцев, подчеркнул Полити.

В июле Папа Римский Франциск заявлял о намерении посетить Россию после визита в Канаду, отметив, что встреча с президентом Владимиром Путиным «будет способствовать делу мира». В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что никаких конкретных договоренностей так и не было достигнуто.