В Курской области в третий раз за месяц подорвали железную дорогу

Железнодорожные пути в третий раз за август подорвали в Курской области. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на свой источник.

Воронку под рельсом и скол на перегоне Клюква — Курск заметил один из сотрудников железной дороги. Это случилось утром в четверг 24 августа.

По предварительным оценкам следователей и криминалистов, неизвестный пытался устроить взрыв с помощью самодельного взрывного устройства весом примерно 400 грамм.

Повреждения оказались незначительными, движение поездов на участке продолжается.