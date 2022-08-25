В Курской области в третий раз за месяц подорвали железную дорогу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Курской области в третий раз за месяц подорвали железную дорогу

В Курской области в третий раз за месяц подорвали железную дорогу

Железнодорожные пути в третий раз за август подорвали в Курской области. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на свой источник.

Воронку под рельсом и скол на перегоне Клюква — Курск заметил один из сотрудников железной дороги. Это случилось утром в четверг 24 августа.

По предварительным оценкам следователей и криминалистов, неизвестный пытался устроить взрыв с помощью самодельного взрывного устройства весом примерно 400 грамм.

Повреждения оказались незначительными, движение поездов на участке продолжается. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россияне бросились скупать «защиту от радиации»
Россияне бросились скупать «защиту от радиации»
Эксперт: новый агрегатор новостей от экс-главы "Яндекса.Новости" направлен на информационную борьбу с РФ
Эксперт: новый агрегатор новостей от экс-главы
Обычаи на церковные праздники: можно ли посещать парикмахерскую для стрижки и покраски волос
Обычаи на церковные праздники: можно ли посещать парикмахерскую для
"Ты не знаешь, кто я такой!": Наглый водитель на встречной полосе
"Ты не знаешь, кто я такой!": Наглый водитель на встречной
Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Путин наградил Дроздова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Анна Седокова потеряла бизнес и ей грозит депортация
Анна Седокова потеряла бизнес и ей грозит депортация
Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
Спектакль Чулпан Хаматовой раскритиковал Шахназаров
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы
Прохор Шаляпин привел другую женщину в квартиру своей любовницы
Ксения Бородина высказалась о смерти участницы шоу «Дом 2»
Ксения Бородина высказалась о смерти участницы шоу «Дом 2»
Константин Ивлев заявил, что у мужчин яйца круче, чем у женщин
Константин Ивлев заявил, что у мужчин яйца круче, чем у женщин
Путин рассказал о растущих доходах России
Путин рассказал о растущих доходах России
Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день релиза
Показали геймплей Lightyear Frontier, игра будет в Game Pass в день

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена олигарха, которому девушка предоставляла эскорт-услуги
Друг умершей звезды "Дом-2": ее могла заказать жена
Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов: "Сижу на жестком ПП и не ем после шести"
Алеся Кафельникова рассказала, как похудела до 49 килограммов:
Названа причина крушения вертолета в российском регионе
Названа причина крушения вертолета в российском регионе

Еще по теме

Стало известно о попытке подрыва железной дороги в Курской области
Задержанное из-за непогоды движение поездов в Сочи восстановлено
Жертвами трех взрывов в Дамаске стали девять человек
Аэроэкспресс сбил человека в Москве