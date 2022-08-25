В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)
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В Мексике мошенник едва не продал виллу из видеоигры (4 фото)

Вилла из GTA 5Нет предела человеческой наглости и страстного желания срубить легких денег. Это в очередной раз продемонстрировал один мошенник из Мексики. В своем аккаунте в соцсетях он опубликовал фотографии виллы и написал объявление о продаже. Мол, в Нуэво-Ларедо продается уютный домик с с четырьмя спальнями, спортзалом, гаражом и бассейном. Цена вопроса символическая - 1,2 млн долларов (около 60 млн рублей по текущему курсу). Все было ничего, но только это вилла из видеоигры GTA 5. Удивительно, но желающие раскошелиться нашлись.
К счастью, в комментариях быстро нашлись люди, которые сразу заметили обман. Они посмеялись над тем, что мошенник опубликовал снимки в низком разрешении, судя по всему, просто загуглив их в интернете. Еще их удивило, что автор объявления написал, что оплату принимает "только наличными". Эх, а план был так хорош!


Вилла из GTA 5
Вилла из GTA 5
Вилла из GTA 5
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По материалам: триникси

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