В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине
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В Совфеде высказались о возможном перевороте на Украине

Сенатор Джабаров заявил, что смену власти на Украине могли бы осуществить военные ВСУ

Смену власти на Украине могли бы осуществить военнослужащие, у них есть реальный потенциал. Об этом высказался первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Сенатор считает, что гражданское население не поднимется по одной причине. «Оно поднималось, когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные — зарубежные и внутренние. И ситуация была другая», — подчеркнул парламентарий.

В настоящее время Служба безопасности Украины (СБУ) работает очень агрессивно, любое недовольство будет пресекаться сразу, «любая попытка будет сведена к нулю», добавил Джабаров.

Вместе с тем сенатор напомнил о словах президента России Владимира Путина, произнесенных в конце февраля, когда глава государства обратился к украинским военным с призывом взять власть в свои руки. Также комментируя мнения политиков, что к власти на Украине может прийти, в том числе, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сенатор отметил, что «этот вариант не проходной».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что существуют лишь полтора сценария развития событий на Украине. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве, второй — военный переворот на Украине, а потом и признание итогов спецоперации, уточнил он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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