В США затруднились назвать виновных в обстреле Запорожской АЭС
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В США затруднились назвать виновных в обстреле Запорожской АЭС

В США затруднились назвать виновных в обстреле Запорожской АЭСВ Госдепе США заявили, что не знают виновных в обстрелах Запорожской АЭС

В США не знают и не могут назвать сторону украинского конфликта, виновную в обстрелах Запорожской АЭС, которая на данный момент находится под контролем российских военных. На этот вопрос затруднилась ответить заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. Об этом сообщает ТАСС

«Я в данный момент не в состоянии выступить с каким бы то ни было подтверждением, касающимся обстрелов и того, откуда они ведутся. Но нам нужно помнить, что мы не оказались бы в этой ситуации, если бы Россия просто отвела войска и отдала этот объект обратно Украине», — заявила представитель Госдепа США.

Также она напомнила о том, что американская сторона выступает за возвращение контроля ЗАЭС силам украинской армии.

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

Ранее российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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