В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине

Вадим Карасев

В течение следующих шести месяцев на Украине могут начать развиваться пять вероятных сценариев, считает журналист The Guardian Дэн Саббаг.

Первый вариант сценария предполагает затягивание боевых действий еще минимум на год. В этом случае конфликт зайдет в тупик, его интенсивность будет снижаться.

При развитии ситуации по второму сценарию у Киева закончатся средства для эффективного контрнаступления. "Оптимистичным способом" противостоять России будут лишь партизанские рейды.

Автор полагает, что Москва может переключить внимание с наступления на удержание территорий, над которыми ранее был установлен контроль. Это третий сценарий развития конфликта в полгода. Этот вариант Саббаг считает наиболее актуальным в преддверии холодов.

Кризис с беженцами и наступающая зима создаст условия для стороны, которая будет лучше подготовлена, предполагается в четвертом сценарии развития ситуации. Зимой ожидается новая волна миграции, и, скорее всего, "до двух миллионов человек перейдут границу в Польшу". Весной же может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.

В пятом варианте Западу придется определиться, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или же "просто осталась на плаву".



Свои варианты дальнейшего развития ситуации озвучивали и в Киеве. По мнению киевского политолога, у республики есть несколько возможных развязок вооруженной конфронтации с Россией, два из которых предусматривают плачевное будущее и для республики, и для Европы, страдающей от экономического и энергетического кризиса.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе саммита стран "Большой семерки" признался, что хотел бы завершить военные действия до зимы. Он вновь потребовал отправить Киеву оружие - на этот раз системы ПВО, а также усилить ограничительные меры в отношении России и гарантировать его стране безопасность.