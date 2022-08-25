В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине

В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине

В течение следующих шести месяцев на Украине могут начать развиваться пять вероятных сценариев, считает журналист The Guardian Дэн Саббаг.

Первый вариант сценария предполагает затягивание боевых действий еще минимум на год. В этом случае конфликт зайдет в тупик, его интенсивность будет снижаться.


При развитии ситуации по второму сценарию у Киева закончатся средства для эффективного контрнаступления. "Оптимистичным способом" противостоять России будут лишь партизанские рейды.

Автор полагает, что Москва может переключить внимание с наступления на удержание территорий, над которыми ранее был установлен контроль. Это третий сценарий развития конфликта в полгода. Этот вариант Саббаг считает наиболее актуальным в преддверии холодов.

Кризис с беженцами и наступающая зима создаст условия для стороны, которая будет лучше подготовлена, предполагается в четвертом сценарии развития ситуации. Зимой ожидается новая волна миграции, и, скорее всего, "до двух миллионов человек перейдут границу в Польшу". Весной же может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.

В пятом варианте Западу придется определиться, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или же "просто осталась на плаву".

Свои варианты дальнейшего развития ситуации озвучивали и в Киеве. По мнению киевского политолога, у республики есть несколько возможных развязок вооруженной конфронтации с Россией, два из которых предусматривают плачевное будущее и для республики, и для Европы, страдающей от экономического и энергетического кризиса.

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе саммита стран "Большой семерки" признался, что хотел бы завершить военные действия до зимы. Он вновь потребовал отправить Киеву оружие - на этот раз системы ПВО, а также усилить ограничительные меры в отношении России и гарантировать его стране безопасность.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Популярный шеф-повар России высказался о своем образе на экране
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за руку на публике
Ирина Безрукова раскрыла личность спутника, с которым держалась за
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
ТОП-17 самых больших и тяжелых птиц на планете (17 фото)
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на Украине
В Великобритании спрогнозировали пять сценариев развития кризиса на
Warner Bros. перенесла премьеры фильмов
Warner Bros. перенесла премьеры фильмов
Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-за санкций
Власти предсказали банкротство угольным компаниям России из-за санкций
Дочь Мадонны записала свою первую песню и выпустила откровенный клип
Дочь Мадонны записала свою первую песню и выпустила откровенный клип
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
В США сочли абсурдным желание Зеленского вернуть Крым
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в Малайзии
Ant Group поможет создать суперапп для торговли криптовалютами в
Александр Любимов, барабанщик «Несчастного случая», сотрудник СБ. Пять мужей Татьяны Пушкиной
Александр Любимов, барабанщик «Несчастного случая», сотрудник СБ.
Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи
Простота и доступность: как самостоятельно сделать средство от накипи

Топ на сегодня

Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей – шокирующее фото
Выловленное из реки тело звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей –
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода иностранных брендов
Оценена доля недовольных выбором одежды в России после ухода
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды «ДОМа-2» Анастасии Кочервей
«Если меня не станет, я благодарю тебя»: пророческое сообщение звезды
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством NFT-проекты с ее именем
Фигурантка дела о Bitfinex Хезер Морган назвала мошенничеством
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным продюсером Фарго
Певица Яна Ясс встречается с автором хитов Тимати, известным

Еще по теме

Названы несколько сценариев развития ситуации в Косове
В белорусской академии наук перечислили 5 сценариев развития российско-белорусских отношений
Специалисты назвали несколько сценариев развития ситуации в Косове
Греф рассказал о "самом жестком сценарии" кризиса в России