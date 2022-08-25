В Xbox отреагировали на повышение цен Playstation 5
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В Xbox отреагировали на повышение цен Playstation 5

В Xbox отреагировали на повышение цен Playstation 5


Сегодня компания Sony сообщила, что повышает цены на игровые приставки Playstation 5 практически во всех регионах, кроме США. Стоимость новых консолей Sony выросла примерно на 10%, если раньше приставка Playstation 5 с дисководом в Европе продавалась по рекомендованной розничной цене в 500 евро, то теперь цена на нее будет 550 евро.

Компания Microsoft ответила на запрос журналистов Windows Central по поводу возможного повышения цен на Xbox Series X | S, в ответ на действия Sony. Пока таких планов у Microsoft нет:

Мы постоянно оцениваем наш бизнес, чтобы предложить нашим поклонникам отличные игровые возможности. Рекомендованная розничная цена Xbox Series S остается на уровне 299 долларов (250 фунтов, 300 евро), Xbox Series X — 499 долларов (450 фунтов, 500 евро).

Таким образом, в большинстве стран Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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