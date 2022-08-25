Виды печати на зонтах

Вадим Карасев





Если вы ищете оригинальный способ продвижения своей компании, печать логотипа вашей компании на зонтах на https://linprint.ru/services/pechat-na-zontah.html, могут стать отличным решением.

Как изготовить персонализированный зонт?

Выберете тип зонта

В каждом случае требуется свой тип зонта. Все зависит от назначения: подарок, внутреннее использование сотрудниками или для приема вашей компании? Для использования в помещении или на приеме вам могут понадобиться более крупные и прочные зонты. Если это подарок, лучший зонт — это тот, который соответствует вашему бюджету, а также цели вашей маркетинговой кампании.

Выберете цвет зонта

Многие клиенты хотят, чтобы цвет зонта соответствовал цвету логотипа. Однако, это не лучший вариант. Если цель состоит в том, чтобы ваш логотип выделялся на зонте, попробуйте контрастировать цвета. Доверьтесь профессионалу, который вас обслуживает: у него есть опыт, чтобы указать, что лучше всего подойдет для вашего случая.

3. Размер логотипа

Логотип должен быть напечатан пропорционально размеру зонта.

Методы печати

Существует несколько методов печати:

1. Шелкография

Для каждого цвета в логотипе требуется отдельный экран, и поэтому это не самый подходящий метод для очень подробных и/или многоцветных логотипов. Для этой техники указано максимум 4 цвета логотипа, и большим преимуществом является то, что ее можно использовать на ткани любого цвета. Это метод используется чаще всего, чтобы гарантировать более высокое качество отпечатков.

2. Сублимация

Сублимация — это простая техника, при которой логотип переносится через прессованную при высокой температуре бумагу. Большим преимуществом сублимации является то, что нет ограничений по цветам или деталям логотипа, а стоимость обычно ниже, чем шелкография. Однако это работает только для светлых зонтов и если ткань состоит из 100% полиэстера.

3. Цифровая штамповка

Когда заказчик хочет нанести принт на всю секцию зонта, рекомендуется именно этот метод. Для его изготовления необходимо разработать выкройку принта, распечатать его на ткани и затем пришить к зонту. Поскольку это работа с широкими возможностями настройки, для нее требуется гораздо большее количество зонтов, чем для других методов. Помимо более высокой стоимости.

Когда вы получаете очень дешевое предложение, будьте подозрительны. Вам не нужно тратить миллионы, чтобы иметь хороший персонализированный зонт, но когда это действительно дешево,

либо зонт некачественный, либо печать очень плохого качества, либо сочетание двух факторов.