Виктория Боня в шоке от проклятия подруги
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Виктория Боня в шоке от проклятия подруги

Виктория Боня в шоке от проклятия подруги
42-летняя ведущая Виктория Боня ужаснулась, из-за кого у нее проблемы. Светская львица, давно живущая в Монако, заявила, что стала жертвой колдовства со стороны бывших близких подруг. Якобы эти приятельницы навели на звезду «Дома-2» порчу. Случилось это несколько лет назад, но лишь сейчас модели открылась правда. Разоблачить приятельниц, по словам Бони, ей помогли медитации с шаманом, на которых она недавно побывала. Если верить Виктории, во время ритуала она и смогла увидеть лица колдовавших женщин и была шокирована.
«Там все можно увидеть! Она прям показывала мне ее лицо (подруги), на что она колдовала. Потом шла чистка и исцеление этих вибраций! Такие люди, к сожалению, не понимают, что цена их деяний - жизнь родных и близких! Кстати, когда увидела, кто это все делал, я была в шоке. Вспомнила, как эта подруга просила слепки моих зубов, чтобы сделать себе такие же, как у меня. Все, что она говорила и делала, вдруг стало очевидным. Это жесть»,— рассказала звезда «Дома-2». Напомним, Боня с некоторых пор стала поклонницей ритуалов с шаманами – ретритов, за что ее то и дело высмеивают в соцсетях. Более того, многие обвиняют модель в пропаганде сомнительных веществ, таких как аяуаска, считающегося наркотическим и запрещенного во многих странах. Однако Виктория отказываться от нового увлечения не собирается, потому что оно дает ей не только духовное просветление и оздоровление, но и заработок: Боня организует групповые медитации в Европе, участие в которых стоит немалых денег.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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