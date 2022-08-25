Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
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Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину

Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на УкраинуАвтор BV Флорак осудил предложение генерала Яковлефф отправить войска НАТО на Украину

Возможное воплощение предложения генерала из Франции Мишеля Яковлефф отправить войска НАТО сражаться на Украину противоречит интересам Парижа. Об этом написал обозреватель Арно Флорак в материале для Boulevard Voltaire (BV).

«Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля-воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории», — предложил Яковлефф.

Автор статьи осудил идею генерала и заявил, что Украина не является «невинной страной, на которую напал кровожадный русский волк». «Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут», — отметил он.

Флорак добавил, что кризис на Украине не касается граждан Франции, а отправка войск в район боевых действий стала бы «недвусмысленным сигналом».

«Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат?» — возмутился журналист.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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