Вокалистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян о булимии и неприязни к своему телу: "Покупала прокладки и оглядывалась — вдруг кто-то из знакомых увидит"

Вадим Карасев

Вокалистка группы "АлоэВера" Вера Мусаелян дала интервью "Холоду"*, в котором рассказала о принятии себя, сексе и умении "проживать стыд". Публикуем самые цепляющие цитаты.

Об отношениях со своим телом

Примерно с четырех лет я думала, что тело — это что-то постыдное. Я видела, как маму, уроженку Баку, пугает мой интерес к себе. Ее напрягали любые истории, связанные с чувственностью, как она реагировала на вполне безобидные по нынешним меркам романтические сцены в кино. И из-за этого я чувствовала, что со мной что-то не так.

Когда мне было шесть, какой-то "классный" доктор сказал мне и родителям, что у меня ожирение второй степени. Меня посадили на жесткую диету, я пила таблетки для похудения. Летом я не купалась и даже в жару носила колготки. Мое тело стало вызывать у меня отвращение.

Вообще, в нашей армяно-азербайджанской семье было много представлений о поведении женщины, которые мне кажутся странными. Например, считалось, что если женщина болеет — это ее проблема, не надо отягощать этим мужчину.

В подростковом возрасте, когда у меня началась менструация, я предпочитала говорить об этом с сестрой. Она старше меня на три года и, в отличие от мамы, не внушала мне стыд. Но я все равно покупала прокладки и оглядывалась — вдруг кто-то из знакомых увидит и, не дай бог, папа узнает, что у меня "это"!





О булимии

На какое-то время булимия стала для меня единственным способом сбросить напряжение. Мозг будто нажимал на красную кнопку: "Опасность! Нам нужно перезагрузиться. Сейчас ты будешь много-много есть, потом избавляться от всего съеденного, и в итоге станет легче". Этот механизм не включился бы, если бы я могла с кем-то обсуждать свои чувства и переживания, но мне было не с кем.

О стыде

Сейчас я не могу назвать тему, которая вызывала бы у меня жгучий стыд. Если ты не закрыла дверь в туалет и кто-то зашел, совершенно естественно, что тебе будет неловко. Но сейчас подобная история не заставит меня ненавидеть себя, считать недостойной и не вызовет токсичного желания не существовать. Не случилось этого и тогда, когда в интернет слили мои откровенные видео. Я научилась проживать стыд и разрешила себе быть собой.

Свобода невозможна без принятия всех своих граней. Грустно, что в России сегодня табуировано все, что связано с самоопределением, с правом быть собой. Ощущение, что мы катимся в Средневековье.

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Елизавета Константинова