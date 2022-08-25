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Warner Bros. перенесла премьеры фильмов

Warner Bros. перенесла премьеры фильмовФильмы «Аквамен 2» и «Шазам! 2» получили новые даты премьер

Кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеры фильмов «Аквамен 2» и «Шазам! 2». Об этом сообщает Deadline.

Так, сиквел «Аквамена» выйдет на большие экраны 25 декабря 2023 года, в католическое Рождество. Как отмечает издание, первая часть картины также вышла в праздник в 2018 году, собрав 335 миллионов долларов в стране. В международном прокате «Аквамен» заработал 1 миллиард долларов, став одним из самых дорогих проектов DC наряду с «Джокером» режиссера Тодда Филлипса. Релиз супергеройской комедии «Шазам!» состоится 17 марта 2023 года вместо обозначенной ранее даты 21 декабря 2022 года.

Уточняется, что перенос картины «Аквамен и потерянное царство» связан с тем, что проекту понадобилось больше времени на постпродакшн. «Шазам!» тем временем получил новую дату премьеры во избежание конкуренции с другой новинкой — фильмом «Аватар: Путь воды», релиз которого запланирована на декабрь 2022 года.

Ранее стало известно о переносе даты премьеры «Дюны 2».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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