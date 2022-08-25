Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5 почти во всем мире, Sony подняла цены на консоли
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Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5 почти во всем мире, Sony подняла цены на консоли

Xbox Series X теперь дешевле Playstation 5 почти во всем мире, Sony подняла цены на консоли


Игровые приставки Xbox Series X и Playstation 5 с момента релиза имели одинаковую рекомендованную розничную цену почти во всех странах мира. На основных рынках — США, Европа — приставки со дня выхода предлагались по цене в $499 и €499. Теперь же Xbox Series X стоит дешевле.

Компания Sony сегодня объявила, что повышает цены на Playstation 5 практически во всем мире.



Европа — €549.99 (ранее €499)



Великобритания — £479.99 (ранее £459)



Япония — ¥60,478 с налогом (ранее ¥49 980)

Полный список стран, где были повышены цены на Playstation 5, можно посмотреть на сайте Sony. Отметим, что повышение цен не коснулось США.

Как объясняет компания Sony, стоимость консолей увеличивается из-за «высоких глобальных темпов инфляции, а также неблагоприятных валютных тенденций».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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