Завод полимеров загорелся в российском городе

Вадим Карасев

Пожар площадью более 2 тысяч квадратных метров вспыхнул в Угличе

В городе Углич Ярославской области загорелся завод полимеров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, пожар вспыхнул на площади 2160 квадратных метров. В тушении возгорания принимают участие 49 сотрудников МЧС.

«Интерфакс» уточняет, что пожар произошел по адресу Камышевское шоссе, дом 4. Огонь охватил кровлю здания.

Ранее сообщалось о пожаре в конноспортивном комплексе в Подмосковье. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 900 квадратных метров.

Данных о пострадавших не поступало. Лошадей успели эвакуировать из горящего здания.