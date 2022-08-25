Завод полимеров загорелся в российском городе
Сегодня, 19:55 Вадим Карасев
Пожар площадью более 2 тысяч квадратных метров вспыхнул в Угличе
В городе Углич Ярославской области загорелся завод полимеров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
По данным агентства, пожар вспыхнул на площади 2160 квадратных метров. В тушении возгорания принимают участие 49 сотрудников МЧС.
«Интерфакс» уточняет, что пожар произошел по адресу Камышевское шоссе, дом 4. Огонь охватил кровлю здания.
Ранее сообщалось о пожаре в конноспортивном комплексе в Подмосковье. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 900 квадратных метров.
Данных о пострадавших не поступало. Лошадей успели эвакуировать из горящего здания.
По материалам: lenta.ru