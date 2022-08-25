Звезду фильма «Один дома» заподозрили в изнасиловании подруги
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Звезду фильма «Один дома» заподозрили в изнасиловании подруги

Звезду фильма «Один дома» заподозрили в изнасиловании подругиЗвезду фильма «Один дома» Девина Рэтрея заподозрили в изнасиловании подруги

Американского актера Девина Рэтрея, известного по роли Базза Маккалистера (старшего брата персонажа Маколея Калкина — прим. «Ленты.ру») в фильме «Один дома», обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщает CNN.

Обвинения предъявила бывшая подруга кинозвезды Лиза Смит, которая знала Девина 15 лет. По ее словам, артист изнасиловал ее в своей квартире в Нью-Йорке в 2017 году, перед этим накачав наркотиками. После произошедшего Смит обратилась в полицию, но вскоре дело было закрыто. Как утверждает предполагаемая жертва насилия, правоохранители решили, что девушка не настаивает на обвинении и хочет остаться анонимной.

В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит расследование. Подозреваемый в преступлении Рэтрей свою вину не признает.

Отмечается, что кинозвезду уже обвиняли в домашнем насилии по отношению к подруге в декабре прошлого года. Слушание дела назначено на октябрь. Именно эта история и побудила Смит вновь обратиться к правоохранителям.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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