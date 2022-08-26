15 фотографий животных и птиц, за милым личиком которых прячется расчётливый хищник

Наш мир и его обитатели непредсказуемы, а ещё иногда очень хитры. Например, животные, как и люди, неплохо умеют маскировать своё истинное нутро за красивым личиком и милой улыбкой. Но что же кроется на самом деле за этой непроницаемой маской доброты и невиновности? Предлагаем вам окунуться в природный мир и узнать вместе с нами, по каким же животным и птицам плачет Большой театр! Ведь их игре позавидовал бы не один актёр!

Обыкновенная пустельга

Один из моих разведчиков сделал это фото на вершине горы во время похода.

Обыкновенная пустельга — представитель семейства соколиных. Из-за небольших размеров иногда эту птичку ещё называют «маленьким соколом.» Считается наиболее распространённой хищной птицей Центральной Европы после канюка.

Чёрная кустовая гадюка

Массивный аллигатор готов взобраться на борт

За милой улыбкой аллигатора может прятаться до 80 острых зубиков! Кстати, поменять каждый из своих зубов аллигатор может в среднем по 50 раз. Завидуем молча.

Лисица с хитрой улыбкой

Trimeresurus Insularis — ядовитая гадюка, обитающая в Индонезии

Птица-секретарь

Эта птица может с гордостью о себе сказать, что она является обладателем яркой внешности. Чего стоят только одни её ресницы! Однако она может похвастаться не только своей красотой, но и ловкостью и умением добывать себе еду. Обычно во время охоты она сильно стучит своими огромными крыльями, чтобы добыча выдала себя и пустилась в бега. После чего птица-секретарь начинает догонять свой ужин зигзагообразными движениями.

Шри-ланкийский губач

Медведь-ленивец, обитающий на Индийском субконтиненте. Его безобидная поза на фото не соответствует его репутации. Он известен, как самый агрессивный из существующих медведей вид, который чаще всего нападает на людей. Британские колониальные офицеры считали этих пушистых парней опаснее тигров!

Мраморный хорёк

Мраморный хорёк (перевязка) — редкий экзотичный хищник из семейства куньих, который выделяется своим необычным пёстрым окрасом. Этот хорёк — очень активный хищник, который охотится как на земле, так и на деревьях, куда он ловко умеет залезать. Но излюбленное место их охоты — подземные норки грызунов, где они могут остаться и на ночлег.

Паук Habronattus со своей добычей в пушистых лапках

Морской леопард

За этой милой моськой скрывается один из самых опасных хищников представителей ластоногих! В его рацион питания входят как пингвины, так и небольшие тюлени.

Кажется, эта рыбка рада тебя видеть!

Некоторые виды рыб-дикобразов используют нейротоксин, который в 1200 раз сильнее цианида, но зато у них милая улыбка.

Манул

Гиена

Выглядят они, конечно, мило, но попробуйте это сказать какой-нибудь бедной антилопе гну, пока они раздирают её на кусочки.

Толстые лори

Это единственный известный род ядовитых приматов, чей яд опасен абсолютно для всех.

Шлемоносный казуар

Согласно изданию 2004 года Книги рекордов Гиннесса птица казуар считается самой опасной птицей на Земле. Её кинжалообразный коготь внутреннего пальца имеет длину около 120 мм. Один удар её лапой принесёт жертве моментальную смерть.

А здесь мы показываем крупнейших птиц нашей планеты. Казуар, кстати, и туда умудрился попасть!