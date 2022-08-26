17 доказательств того, что к фотошопу лучше не прикасаться без наличия умений, даже если очень хочется

Фотошоп — страшная сила, особенно если он попадает не в те руки. Желание экспериментировать при отсутствии нужных навыков порождает на свет невероятно странные и смешные работы, которые больше напоминают сюрреалистичные художества. Вы наверняка встречали фото, где люди запечатлены с огромными глазами, непропорциональной фигурой, чрезмерно броским макияжем. Их настолько полно в интернете, что многие из них мы уже даже не замечаем.

Остановить или хотя бы убедить этих фотошоп-мастеров подтянуть навыки обработки вряд ли получится. Однако нам это и не нужно. Их чудесные шедевры просто созданы для того, чтобы поднимать окружающим настроение и вызывать положительные эмоции.

Кто-нибудь ещё плавает в повседневной одежде и обуви?

Гигантская насадка для душа

Эти «натуральные» волосы заставили меня смеяться

Мастер профессионально обрабатывает фотографии. Вся его страница заполнена подобными работами

По крайней мере, у него есть более новый iPhone.

Мой друг недавно запостил это

Ему даже не нужно пережёвывать пищу, прежде чем проглотить.

Что-то тут пошло не так

Вы только посмотрите на этого щенка

Дереву старались добавить хотя бы немного листьев

Всё очень «естественно»

Ненавязчивый макияж и лёгкая укладка

Это мой демон сонного паралича.

Это всё благодаря упражнениям

Они пытались

Таинственное исчезновение ног

Видимо, эта девушка любит подолгу ходить пешком

Кот отлично вписался в общую картину

Кукольная команда

Представьте, что вы в реальной жизни тусуетесь в джакузи, и эти три человека заходят и присоединяются к вам. Я бы волновался за свою душу.

Это из нового фильма «Аватар».

Нужно им объяснить, как правильно пользоваться зубными щётками

Здесь вы можете посмотреть ещё больше смешных фоторабот, когда люди переборщили с фотошопом или использовали его неумело.