18 уморительных комиксов, которые покажут, что сказали бы нам или друг другу животные, если бы умели говорить
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18 уморительных комиксов, которые покажут, что сказали бы нам или друг другу животные, если бы умели говорить

18 уморительных комиксов, которые покажут, что сказали бы нам или друг другу животные, если бы умели говорить

Человеку присуще наделять животных людскими чертами. И действительно, иногда братья наши меньшие очень напоминают нас самих. У некоторых четвероногих и вовсе прослеживается вполне человеческая мимика и повадки. Автор комиксов «Они могут говорить» представил, о чём бы общались животные, если бы обладали таким даром от природы. Пользователи сети по праву оценили эксперимент художника. Получилось забавно, а местами, даже очень смешно.

Главное — сила убеждения

Автором забавных комиксов про животных является американец Джимми Крейг. Мужчина честно признаётся, что ничего не смыслит в поведенческих особенностях животных, но очень любит наблюдать за ними. Поэтому ему не представляет особого труда выступать в качестве псевдопереводчика с языка зверей.

Терпение и ещё раз терпение

Никто не идеален

Благодаря труду ребят, которые переводят комиксы с согласия Джимми Крейга и выкладывают их в свою группу, мы имеем возможность наслаждаться смешными историями на русском языке.

Самоуверенности некоторых можно только позавидовать

Наглядная разница между собаками и котами

Не задавайте лишних вопросов — действуйте!

Коварный план

Неожиданный поворот событий

При рисовании животных Крейг использует минималистичный стиль. Однако этого оказалось достаточно, чтобы найти миллионы поклонников, которые с нетерпением ждут выхода новых смешных историй про пушистых проказников.

Когда вы типичный интроверт

Вот так удача

Тот самый момент, когда вы немножко нервный

Всегда надейтесь на лучшее

Возможно, ему даже немного обидно

И как тут разобраться

Настало время отвечать за свои поступки

Неразбериха

Не смог вовремя остановиться

Проект «Они умеют говорить» существует с 2015 года. Спустя столько лет, его популярность по-прежнему находится на высоте.

Мышка с сюрпризом

Здесь вы можете посмотреть не менее интересные комиксы про жизнь с котиками. Мы уверены, что многие кошатники узнают себя в этих зарисовках.

# Интересное
По материалам: twizz

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