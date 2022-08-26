22 дерьмовых татуировки, которые вызовут у вас безудержный приступ смеха
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22 дерьмовых татуировки, которые вызовут у вас безудержный приступ смеха

22 дерьмовых татуировки, которые вызовут у вас безудержный приступ смеха

О татуировках говорят, что ты пожалеешь об этом, тебе это наскучит, это будет выглядеть плохо, когда ты состаришься, и так далее, и тому подобное. Хотя мы знаем, что это неправда, предубеждение против татуировок все еще существует, но обычно оно исходит от людей, чья кожа - как чистая страница.

Иногда, однако, татуировки действительно получаются не такими крутыми и красивыми, как вы себе представляли. И это прекрасно. Потому что, они могут оказаться в этом занимательном уголке Reddit, который носит красноречивое название “Дерьмовые татуировки”.

Сообщество собирает поклонников чернильного искусства, чтобы ‘отпраздновать’ (а не просто поиздеваться!) их не очень идеальные татуировки, поделиться некоторыми вдохновляющими маскировками и хорошенько посмеяться. Прокрутите вниз, чтобы увидеть самые смешные и лучшие из худших!

1. Не делайте тату, когда вы пьяны:

2. Красивые татуировки разных культур:

3. К счастью, он быстро оставил горе-мастера, и закончил у другого

4. Не делайте тату, когда вы под кайфом

5. Хотел помочь подруге, которая только учится делать тату

6. Это п..ц товарищи

7. "Хочу татуировку с волком" - сказал я

8. Это же как надо было напиться

9. Перекрытие то не лучше

10. Эстетика в чистом виде

11. Делайте тату у проверенных мастеров

12. Когда мы думали, что тату не может быть хуже, они испортили глаз и я просто сказал: "Сделай ему повязку!"

13. Интересно, что у него творится в голове

14. Они должны были быть коричневыми, но они очень красные. Пытаюсь убедить себя, что это просто воспаление, и оно пройдет

15. Что с Тимоном?

16. Они разработали формулу жизни

17. Увидев такое перекрытие, я бы пришел в ярость

18. Татуировки пьяных ночей моего брата

19. Когда у вас есть 9 попыток сделать круг, и вы каждый раз терпите неудачу

20. Милота

21. Любовь зла

22. Один в один

# Интересное
По материалам: Юмор

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