22 дерьмовых татуировки, которые вызовут у вас безудержный приступ смеха
О татуировках говорят, что ты пожалеешь об этом, тебе это наскучит, это будет выглядеть плохо, когда ты состаришься, и так далее, и тому подобное. Хотя мы знаем, что это неправда, предубеждение против татуировок все еще существует, но обычно оно исходит от людей, чья кожа - как чистая страница.
Иногда, однако, татуировки действительно получаются не такими крутыми и красивыми, как вы себе представляли. И это прекрасно. Потому что, они могут оказаться в этом занимательном уголке Reddit, который носит красноречивое название “Дерьмовые татуировки”.
Сообщество собирает поклонников чернильного искусства, чтобы ‘отпраздновать’ (а не просто поиздеваться!) их не очень идеальные татуировки, поделиться некоторыми вдохновляющими маскировками и хорошенько посмеяться. Прокрутите вниз, чтобы увидеть самые смешные и лучшие из худших!