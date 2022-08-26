«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета
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«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолета

«Аэрофлот» задумал закупить 323 российских самолетаГлава «Аэрофлота» Александровский: мы планируем законтрактовать 323 воздушных судна

Компания «Аэрофлот» задумала закупить 323 российских самолета, сообщил гендиректор Сергей Александровский. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещенные самолеты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — сказал глава компании и подчеркнул, что это станет серьезным импульсом для развития.

Также Александровский оценил ситуацию «очень позитивно и стабильно»: компания «активно летает» благодаря мерам господдержки. Ранее перевозчику выделили 50 миллиардов рублей в качестве субсидии на поддержку внутренних рейсов.

В середине августа глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь раскрыл сроки первого полета импортозамещенного Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). По его словам, это произойдет уже в середине 2023 года. По оценкам корпорации, стоимость замены иностранных комплектующих, на которые на данный момент приходится около 70 процентов всех компонентов SSJ100, составит около 50 миллиардов рублей без учета двигателей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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