Актер "Дома Дракона" Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм
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Актер "Дома Дракона" Стив Туссен раскритиковал зрителей за расизм

Актер "Дома Дракона" Стив ТуссенБуквально на днях состоялась премьера пилотной серии "Дома дракона", а скандалы уже не заставили себя ждать. Зрители массово критикуют сериал за огромное количество логических глупостей, слабых героев, а шоураннеров обвинили в желании срубить денег на знаменитой франшизе. Актеры спин-оффа тоже молча не отсиживаются. Например, Стив Туссен, который сыграл аристократа и путешественника Корлиса Велариона, обвинил зрителей в расизме. Свое негодование он выразил в интервью Men’s Health.



Он не понимает, почему люди хотели увидеть в этой роли белого актера. По его мнению, вымышленных персонажей могут сыграть любые актеры с любым цветом кожи. Мол, фантастические существа, магия и драконы воспринимаются нормально, а богатый темнокожий мужчина сразу считается чем-то из ряда вон выходящим.

"Кажется, некоторым людям и в самом деле очень трудно смириться с этим. Они рады увидеть летающих драконов, спокойно реагируют на персонажей с белыми волосами и пурпурным цветом глаз, но богатый темнокожий мужчина? Для них это уже за гранью", - пожаловался Стив Туссен.


Фанаты же настаивают на описании из литературного первоисточника. "Веларионы - древний и гордый дом, в чьих жилах течёт кровь древней Валирии. Они сохранили характерную валирийскую внешность - светлую кожу, серебристые волосы и фиалковые глаза…". В целом, если вспомнить Дейенерис Таргариен в исполнении Эмилии Кларк, то она была просто блондинкой с нормальным цветом глаз.
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По материалам: триникси

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